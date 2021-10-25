'Oyunun Hikayesi' Bloomberg HT'de

Bloomberg HT'de 'Oyunun Hikayesi' adında yeni bir program başladı.

Her hafta değişen konuklarla, konuyu değerli kılan isimlerle oyunun hikayesi konuşuluyor.

Bu hafta sporun ve futbolun sosyolojisi, değişen taraftar kültürü, kulüplerin satılması ve futbolun taraftarın hayatını nasıl dönüştürdüğü konuşulacak. Programın konukları Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi ve spor yorumcusu Erdal Hoş, sosyolog yazar Besim Dellaloğlu ve profesör doktor Ahmet Talimciler. Oyunun Hikayesi Habertürk TV spor müdürü Emin Çağlar'ın sunumuyla bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT’de.