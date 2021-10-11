'Oyunun Hikayesi' başlıyor!

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'Oyunun Hikayesi', Bloomberg HT'de! Bizim için skor değil, içeriği önemli.

Her hafta değişen konuklarla, konuyu değerli kılan isimlerle oyunun hikayesini konuşacağız.

Bu hafta formula türkiye gp’sini, İstanbul park’ı ve dünya kupasının en iyi milli takımlarını, efsanelerini, sürpriz ülkeleri konuşacağız.

Konuklarımız Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Socrates Dergi Editörü İlhan Özgen ve futbol yorumcusu Ufuk Kaan Karacan olacak.

'Oyunun Hikayesi', Emin Çağlar’ın sunumuyla Pazartesi günü saat 23.10’da Bloomberg HT'de!