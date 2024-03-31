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        Haberler Gündem Manisa'da yaşayan 73 yaşındaki Hasan Çay oyunu kullandıktan sonra kalp krizinden öldü

        Oyunu kullandı, kalp krizinden öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:20
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        Oyunu kullandı, kalp krizinden öldü
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        Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk babası çiftçi Hasan Çay, saat 11.30 sıralarında Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'ndaki 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Çay, imzasını da atıp çıkacağı sırada aniden rahatsızlanıp, sandalyeye oturdu.

        Sandık görevlisi Cafer Saban'a seslenen Çay, bir anda yere düştü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çay, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Çay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Cafer Saban, Hasan Çay'ın oyunu kullandıktan sonra rahatsızlanıp sandalyeye oturduğunu belirterek, "Sonra bir anda bana 'Cafer' diye seslenip, yere düştü. Hemen ambulans çağırdık" dedi.

        Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay, beraber oy kullanmaya gittiklerini söyleyerek, "Farklı sandıklardaydık. Oyumu kullanıp, eve döndüm. Arkamdan acı haber geldi, rahatsızlanmış" dedi.

        Hasan Çay
        Hasan Çay
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        #Manisa
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