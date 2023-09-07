Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı. Bilindiği üzere 39 TL olan Amazon Prime üyeliği ile her ay kullanıcılara belli oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu ayki ücretsiz oyunlar arasında ise 700 TL'ye satılan Football Manager 2023 dikkat çekti. Peki, Amazon Prime Gaming Eylül oyunları neler, FM23 nasıl alınır? İşte, detaylar...