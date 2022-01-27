Oyunlaştırma ile dil öğrenimi

Novakid Game World, hem öğretmenlere hem de 4 ile 12 yaş arası öğrencilere online eğitim oyunu evreninde İngilizce eğitim ve öğretim araçları sunan, ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) dünya pazarının ilk yenilikçi ürünüdür. 15.000'i aşkın öğrenci, Novakid Game World'de derslerinden azami şekilde faydalanmaya başladı bile!

Novakid Game World; göz alıcı karakterlerle dolu animasyonlu çizgi roman hikayeleri, öğretmen ile yapılan hikayeyle ilişkili tekil İngilizce dersler, birkaç küçük oyun ve öğrenciler için tasarlanan ev ödevi aktivitelerini içeren, yeni, çığır açan ve hikaye bazlı bir öğrenme ortamıdır. İngilizce öğrenimi, zenginliği ve eğlenceyi bir araya getiren hikaye bazlı öğrenim ortamının tüm bu unsurları içerisinde gerçekleşir.

Novakid evreninin ilk sanal öğrenim dünyası olan Magic Academy, Novakid'in hizmet verdiği 45 ülkede yaşayan çocukların çoğuna hitap eden, genel olarak anlaşılabilir ve geniş bir konsept olarak seçildi. Magic Academy, devasa bir sihirli ağacın dalları içerisinde yer alan ve büyüleyici orta çağ estetiklerine sahip olan bir binadır. Magic Academy'nin yakınlarında, sanal dünya sakinlerinin yaşadığı küçük bir kasaba yer alır. Hikaye, sanal öğrenim dünyası sakinlerinin maceraları ile Novakid Magic Academy öğrencilerinin etrafında şekillenir.

"Oyunlaştırma yöntemi; öğrenimi, kafalara sokulan bir teoriden ziyade, onu daha fazla derinleştirerek gerçek anlamda verimli olmasını ve çocuğun bir parçası hâline gelmesini sağlıyor. Ödüller ve oyunlar, daha çok çocukların öğrenim materyaliyle, onun gerektirdiği bir sürü tekrarlı alıştırmayı yapmasına yönelik olarak, eğlenceli ve katılım sağlayan bir yöntem oluşturmak için var", Amy Krolevetskaya, Novakid Çalışmalardan Sorumlu Müdürü.

Oyunlaştırma teknolojileri ve hikaye, öğrencilerin katılımını artırıp rastlantısal öğrenimi geliştirmek için tasarlanan yoğun bir ödül sistemi içeriyor ve de ikinci dil olarak İngilice öğrenimi ile öğretim araçlarını birbiriyle ilişkilendiriyor. Eğitimsel oyun evreninin tüm unsurlarının içeriğini oluşturan çizgi roman hikayeleri, bir öğretmen ile yapılan İngilizce dersler, küçük oyunlar ve ev ödevi aktiviteleri, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve geliştirilmekte olan önemli kabiliyetlerinin seviyesine adapte edilmiştir.

"Öğrencilere, bir öğretmenle yapılan dersten sonra tamamlayıcı oyun aktiviteleri sunulur. Ders de aynı şekilde çizgi roman karakterleri, sahneler ve hikayedeki nesneleri içeren, oyunlaştırılmış bir formatta yapılır. Esasen, dersin tamamı tarihî içerikler etrafında şekillenir ve dersler esnasında bir öğretmenin çalışmasıyla bir araya gelen oyunlaştırılmış öğrenim içerikleri inanılmaz sonuçlar doğurur; çocuk, dersten önce ve sonra birden fazla yolla hikayeyle etkileşime girer ve dersteyken öğretmenle içerikleri üzerine konuşur”, Simon Andrew, Novakid İçerik Geliştiricisi.

Novakid Game World'ün kritik unsuru olan küçük oyunlar, öğrencilerin içerikle etkileşime girerek yeni bilgilerle oyun yoluyla alıştırma yapmasını sağlar. İstatistiklere göre çocuklar, Novakid'de geçirdikleri bir ay boyunca 4,5 ders saatine tekabül eden süreyi kendi başlarına küçük oyunlar oynayarak geçiriyorlar. Bu durum, oyunla öğrenmenin ve öğrenim ortamında katılım sağlayan oyunlaştırma yönteminin önemini ortaya koyuyor.

Novakid tarafından sunulan en güncel verilere göre, İngilizce öğretim ve öğrenimine uygulanan oyunlaştırma yöntemi, öğrenmeye sekte vurmuyor ve başarısızlık oranı ise sadece %13. Diğer yandan ise puan kazanmak, başarılara ulaşmak ve ödüller almak aslında beynin ödüllendirilme sistemini uyarıyor ve daha iyi bir performans göstermesini sağlıyor.

"Novakid Game World, oyunlu bir ortamda etkili İngilizce öğrenmek için bir fırsat. 2020 yılında platformumuzda bir dizi oyun özelliğiyle birlikte yapılan bir deney bunun başarılı olduğunu kanıtladı ve biz de İngilizce öğrenimi için tamamen oyunlaştırılmış bir alan yaratmaya karar verdik. 2022 itibarıyla, niş pazarında, oyunlaştırma teknolojilerinin öğretmenleri eğitim sürecinin dışında bırakmadığı ve tam aksine, öğretmenin rolünü hiçbir şekilde üstlenmediği ilk ürünü meydana getirdik. Novakid Magic Academy ve Novakid Game World, ikinci dil olarak İngilizce evrenindeki ilk sanal öğrenim dünyasıdır. Her öğrencinin kendisi için en ilgi çekici ve en fazla şekilde katılım yapmasını sağlayan dünyayı seçebilmesi için, yeni oyunlaştırılmış sanal dünyalar sunmayı planlıyoruz”, Novakid CEO'su Max Azarov.

Space Academy, 2022'de geliştirilecek yeni ve muhtemel "oyunlaştırılmış dünya" konseptlerinden birisi olarak seçildi. Novakid, oyunlaştırma teknolojilerinin uygulanmasıyla birlikte, Novakid Game World'de konuşma alıştırmalı öğrenim oyunları sunmayı ve çoklu oyuncu sistemi ile anlamlı etkileşimlere girme suretiyle, öğrenciler arasındaki takım çalışmasını geliştirmeyi planlıyor. Ders içi analizini daha çok geliştirmek amacıyla, konuşarak yazdırma (speech-to-text) çözümleri ve duygu tanıma yazılımı hayata geçiriliyor.

Novakid online İngilizce Okulu, Ocak ayında Magic Academy 1. Seviye Müfredatını yayımladı. 2022 yılının Haziran ayına kadar ise Magic Academy Müfredatının 5 seviyesinin tamamı çıkarılmış olacak.

Novakid Hakkında

Novakid, 2017 yılında Silicon Vadisi'nde (ABD) Max Azarov, Dmitry Malin ve Amy Krolevetskaya tarafından kurulan, çocuklara yönelik bir online İngilizce okuludur. 3.000'den fazla nitelikli öğretmen, Novakid tarafından tasarlanan etkileşimli online platform aracılığıyla 4 ila 12 yaş aralığındaki çocuklara İngilizce ders veriyor. 2021 yılında yaklaşık 200.000 öğrenciye 2,6 milyondan fazla ders verildi. En yoğun zamanlarda aynı anda 1.100 ders verildi ki bu, platformun ne kadar sağlam olduğunun kanıtıdır.

Novakid İkinci Dil Olarak İngilizce Okulu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference, CEFR) ile uyumludur ve bireysel ilgi alanları ile çocuklar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Novakid, bir İngilizce konuşma ortamı yaratmak için oyunlaştırma ve VR teknolojilerini kullanır ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğlenceli ve ilgi çekici şekilde İngilizce öğrenmesine yardımcı olur.

Eşsiz Novakid öğrenim denetim yöntemi (1.500'den fazla parametre, A/B testi ve veri tabanlı yaklaşımın diğer bileşenleri), harika sonuçlar alınmasını garantiler ve öğretmenlerin programı bireysel ihtiyaçlara ve her bir çocuğun ilgi alanına uyarlayabilmesini sağlar.

Novakid, dünya çapındaki birkaç kuruluş tarafından tanınmıştır:

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