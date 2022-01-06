Bu saat oyuncular için tasarlandı

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Oyun dünyası için özel ekipman ve çözümler geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi Razer, ABD’li saat markası Fossil ile sınırlı sayıda bir akıllı saat üretimi başlatmak için işbirliğini duyurdu. Razer X Fossil Gen 6 adı verilen bu ortak markalı akıllı saat, Fossil'in yenilikçi akıllı saat platformu Fossil Gen 6'dan yararlanıyor.

Cihaz, analog, Metin ve Chroma dahil olmak üzere üç özel Razer saat yüzünün yanı sıra, iki adet değiştirilebilir kayışa sahip. Razer X Fossil Gen 6, bu ay dünya çapında 1337 adetlik sınırlı bir miktarda ve 329 dolar etiketiyle piyasaya sürülecek.

Gen 6, Snapdragon Wear4100+ platformu tarafından desteklenen ve Wear OS by Google çalıştıran Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, Razer'ın oyuncular için özel sağlık girişimi Champions Start From Within'in lansmanından birkaç ay sonra kullanıcıları ile buluşmuş olacak.

Oyuncular için bir aksesuar olarak geliştirilen bu saatin, Fossil'in yenilikçi teknolojisinden ve Razer'ın ikonik tasarımından yararlandığını belirten Razer İş Geliştirme Direktör Yardımcısı Addie Tan, “Oyuncuların yaşam tarzlarını yükseltmek ve onlara sadece güzel görünmekle kalmayıp aynı zamanda hayatlarına değer katan ürünler sunmak için her zaman fırsatlar arıyoruz. Bu nedenle oyuncuların refahını Razer X Fossil Gen 6'nın kalbinde tuttuk" dedi.

UYKU TAKİBİ VE ARTTIRILMIŞ ŞARJ HIZI

Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, 44 mm'lik siyah bir kasaya, üç özel saat yüzüne ve Razer kullanıcı arayüzü öğelerine sahip. Akıllı saat ayrıca Razer'ın ikonik siyah ve yeşil renklerinde iki adet özel tasarım ve değiştirilebilir 22 mm silikon kayış içeriyor.

Gece boyunca “Uyku Kutucu”ğunda kullanıcının uyku geçmişini takip edip, dinlenme durumunu izleyen Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, yaklaşık 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşıyor. Bu, Snapdragon Wear 4100+ platformunun azaltılmış güç tüketimi ve Fossil Group tarafından geliştirilen Akıllı Pil Modları ile birleştiğinde, kullanıcıların uyku takibinin ardından sabahları hızla tam şarja ulaşmalarını sağlıyor.

KARDİYO FİTNESS SEVİYESİ TAKİBİ

Gen 6, sürekli izleme ve gelişmiş sinyal doğruluğu sağlamak için yükseltilmiş bir kalp atış hızı sensörüne sahip. Kullanıcılar vücutlarının zaman içinde oksijeni ne kadar iyi dolaştırdığını görmek için kan oksijen ölçümlerinin bir tahminini izleyen yeni SpO2 sensöründen de faydalanabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, zaman içinde genel kardiyorespiratuar sağlığı belirtmek için dinlenme durumundaki kalp atış hızı ve kullanıcı biyometrisini kullanarak VO2 max tahminini gösteren Kardiyo Fitness Seviyesi takibini de cihazları üzerinden yapabiliyor.

WEAR OS 3 İLE UYUMLU

Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, Google'ın 2021'de duyurulan yeni işletim sistemi Wear OS 3 ile de uyumlu olarak çalışıyor. Verilen bilgiye göre akıllı saat, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edecek diğer güncellemelerin yanı sıra 2022'de Wear OS 3 sistem güncellemesi için de uygun olacak.

RAZER X FOSSIL GEN 6’NIN DİĞER ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelik kasa, üst kısım ve iticiler

- 44 mm kasa boyutu

- Çarpıcı 1.28” dokunmatik dijital ekran (326 ppi)

- Yüzmeye dayanıklı (3 ATM'ye kadar)

- Özelleştirilebilir kadranlar ve düğme işlevselliği

- Değiştirilebilir kayışlar ve bileklikler

- Snapdragon Wear 4100+ ile daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi

- Premium YouTube Music ve Spotify Premium kullanıcıları için çevrimdışı oynatma gibi yeni özellikler de dahil, favori markaların Google Play'de yeni Wear OS uygulamalarını ve deneyimlerini indirme erişimi

- Bağlantı: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

- Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Altimetre, PPG Nabız, SpO2, Vücut Dışı Kızılötesi, Ortam Işığı

- Wear OS by Google

- 8 GB depolama ve 1 GB RAM

- Manyetik disk ile 4 pinli USB hızlı şarj