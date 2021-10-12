Oyuncular Sendikası, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde oyuncular Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu
Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki ödül konuşması sırasında Tamer Karadağlı ile gerginlik yaşayan Nihal Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti.
Nihal Yalçın ile dayanışma içinde olduklarını ve kendisine her türlü desteği sunacaklarını bildiren sendikanın açıklamasında, "Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan Kadın Hakları'na dikkat çeken Nihal Yalçın'ın gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler asla kabul edilemez" denildi.
Açıklamada, "Kadınlar yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hala mobbing'e ve baskıya maruz kalmaya devam ediyorlar. Üyemiz Nihal Yalçın'ın yaşadığı durum tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz. Üyemiz Nihal Yalçın ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ve kendisine her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna bildiririz " ifadesi kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!