Nihal Yalçın'a destek 0:00 / 0:00

Oyuncular Sendikası, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde oyuncular Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu

HABERTURK.COM

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki ödül konuşması sırasında Tamer Karadağlı ile gerginlik yaşayan Nihal Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Nihal Yalçın ile dayanışma içinde olduklarını ve kendisine her türlü desteği sunacaklarını bildiren sendikanın açıklamasında, "Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan Kadın Hakları'na dikkat çeken Nihal Yalçın'ın gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler asla kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, "Kadınlar yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hala mobbing'e ve baskıya maruz kalmaya devam ediyorlar. Üyemiz Nihal Yalçın'ın yaşadığı durum tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz. Üyemiz Nihal Yalçın ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ve kendisine her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna bildiririz " ifadesi kullanıldı.