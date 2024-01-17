Vural Çelik yine hastanelik oldu
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, ikinci kez Influenza'ya yakalandığını duyurarak 'maske takın' çağrısı yaptı
Giriş: 17.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:40
Oyuncu Vural Çelik, Influenza salgınına ikinci kez yakalandı. 15 gün önce hastanede tedavi gören Vural Çelik, yine hastanelik oldu.
Hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Hastanın seyir defteri... 15 gün önce Influenza olmuştum. Aradan 15 gün geçtikten sonra yine Influenza... Lütfen maske takın, maske takın, maske takın" dedi.