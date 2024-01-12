Vincent Gallo'ya taciz suçlaması
Oyuncu ve yönetmen Vincent Gallo hakkında, 'The Policeman' filminin oyuncu seçimi sürecinde birkaç kadına uygunsuz sözler söylediği iddiası üzerine üzerine Sag-Aftra (Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) tarafından soruşturma başlatıldı
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Hollywood'taki taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. 1998 yapımı "Buffalo '66" filmiyle geniş çevrelerce tanınan Vincent Gallo hakkında, 'The Policeman' filminin oyuncu seçimi sürecinde birkaç kadının kendisine uygunsuz sözler söylediğini iddia etmesi üzerine Sag-Aftra (Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) tarafından soruşturma başlatıldı.
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Aktörün seri katil gerilimi 'The Policeman'ın oyuncu seçimi sürecinde cinsel içerikli ve rahatsız edici sözler sarf ettiği iddia edildi.
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En az üç kadın Gallo'yu Kasım 2023'te filmin oyuncu seçimi sürecinde yaptığı iddia edilen cinsel içerikli ve rahatsız edici yorumlar nedeniyle oyuncular sendikasına şikayet etti.
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Bir Sag-Afra temsilcisi Rolling Stone'a soruşturmanın devam ettiğini doğruladı, ancak belirli soruları yanıtlamayı reddetti.
Temsilci, "Şikâyetlerle ilgili olarak prodüksiyonla kapsamlı bir şekilde temasa geçtik ve çekimler tamamlanmış olsa da izlemeye ve soruşturmaya devam ediyoruz" dedi.
Fotoğraflar: Avalon