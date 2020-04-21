Kurtlar Vadisi, Söz ve Kadın İsterse gibi birçok dizide rol alan 67 yaşındaki oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alındı.

Üzücü haberi tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Çabuk iyileş" diyen Saban, şu ifadeleri kullandı:

Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umut'um. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta.