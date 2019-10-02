Oyuncu Tuğba Tutuğ, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Sete verilen arayı alışveriş yaparak değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu, kendine yöneltilen soruları yanıtladı. Tutuğ, "Günlük dizi çekmek gerçekten çok zor iş, her hafta neredeyse bir film çekiyoruz" dedi.

En büyük hayalinin Tolga Çevik, ile aynı projede yer alarak beraber başrolü paylaşmak olduğunu söyleyen Tutuğ, "Ondan bir şeyler öğrenmeyi çok istiyorum. Oyunculuğunu çok beğeniyorum. Umarım bir gün aynı projede yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı.

