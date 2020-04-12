Yangının çıkış anını anlatan Artun, “Yatıyordum birden bir duman kokusu geldi. Kata baktım bir şey yok. Balkona baktım bir şey yok, salona baktım bir şey yok. Sokak kapısını açmamla beraber sonra balkona attım kendimi. Kızı kaldırdım. İşte böyle oldu. Evimizi duman bastı, bizleri itfaiye kurtardı” dedi.