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Yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi: Haydi uyan 'Haziranda Ölmek Zor' - Magazin haberleri

Yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi: Haydi uyan 'Haziranda Ölmek Zor'

Şekip Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Berna Özdemir Taşpınar eşine seslendi: Bizi mahrum bırakma sevgilim. Haydi uyan, 'Haziranda ölmek zor'

Giriş: 13.06.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Pek çok dizide rol alan Şekip Taşpınar, pazar günü alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

  • Muğla’da Sıtkı Koçman Hastanesi’nde yoğun bakımda uyutulan 54 yaşındaki oyuncunun kritik durumu hâlâ stabil. 

  • Doktorlar yoğun bakımdaki Şekip aşpınar'ı bugün uyandırmaya çalışacak. Bu zorlu günde oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, duygusal bir mesaj yayınladı.

  • "Benim canım sevgilim. Haydi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve bu çok küçük ve çok zayıf bu ölür. 'Benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını Cino koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilimmmm. Hadi uyan ‘Haziranda Ölmek Zor’ Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Şekip Taşpınar, 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç.', 'Karadayı', 'Cesur Yürek' ve 'Arıza' gibi birçok projede rol almıştı.

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