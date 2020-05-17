Oyuncu Özge Özberk, Senaryo Sohbetleri'nin konuğu oldu:

Moderatörlüğünü yönetmen Bora Talat Oyacı'nın yaptığı "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı söyleşi TÜRSAK YouTube kanalında gerçekleştirildi.
Özberk, karantina sürecini iyi değerlendirdiğini belirterek, "Okuma listemde olan kitaplarım vardı, onları okudum. Bol bol film izledim. Yazdım, çizdim, her saniyesini kullanmaya çalıştım. Salgın bitsin ama süre bitmesin mi acaba diye düşünüyorum. Çok keyifli geçti ama sevdiklerimizi görememe kısmı biraz zor geçiyor. Genel hatlarıyla keyifli bir süreçti." dedi.
Lise yıllarında veteriner olmayı istediğini ancak üniversitede sosyal bilimler okuduğunu ifade eden Özberk, oyunculuk deneyimlerinin lise yıllarından sonra birkaç dizide figüran olarak başladığını söyledi.
Kemal Sunal'la "Şaban Askerde" dizisinde rol aldığını hatırlatan Özberk, "Kemal Sunal'ın yanında olmak, onunla beraber oynamak benim için çok değerliydi. Çok heyecanlıydım. Önce bir bölüm olarak planlanmıştı ama 3-4 bölüm devam ettim. Gerçek bir asker kışlasında çekiliyordu ve gerçekten setlerin zorluğunu orada öğrenmeye başladım." ifadelerini kullandı.
- "Bir yerin parçası olman lazım ki bütünü oluşturabilesin"
Özberk, dönem filmlerinde ve dizilerinde oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben ve ağabeyim 'sevdiğin işi yapmazsan başarılı olamazsın' mottosuyla büyüdük. Babam da annem de hep bu cümleyi kurdular. İstanbul Üniversitesini kazandığımda kendimi çok oraya ait hissetmemiştim. Bir yerin parçası olman lazım ki bütünü oluşturabilesin. Tiyatroda ait olduğum parçayı buldum, sevdiğim işin göbeğindeyken de onu bırakmadım. O inanç bizi ileriye götürür. Sinemada, tiyatroda ya da dizide her zaman hep içime işleyerek yaptım. Dolasıyla aşkla yapılan her işte başarı gelir. Dönem yapımları benim için çok keyifli, çok şey öğreniyorum. Dönem yapımlarında çok rol aldım, her yaşın rolünü oynamak gerektiğine inanıyorum. Umarım her yaşta, her yaşı oynama şansına erişirim."
Senaryo yazmanın kolay olmadığına işaret eden Özberk, "Taslağını oluşturduğum bir hikayem var. Anneannemin yaşam hikayesi bu ve araştırmalarım iyi giderse ortaya güzel bir hikaye çıkacak. Anneannemin gençliğini oynamak isterim. Yazmaya giriştim ama çok iyi araştırma yapmak ve iyi bir kurgu gerekiyor. Çok güzel bir aşk hikayesi var. Hayata geçirmeyi çok istiyorum." şeklinde konuştu.
Özge Özberk, oyunculuğu severek yapan kişi için rolün büyüğü ya da küçüğü olamayacağına vurgu yaparak, oyunculukta, yönetmenlikte iyi iletişim becerisine sahip ve dışarıdan gelen fikirlere açık olmanın büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!