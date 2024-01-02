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        Haberler Magazin Oyuncu Ozan Güven üç yıl aradan sonra setlere geri dönüyor: İşte yeni projesi

        Oyuncu Ozan Güven üç yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

        Son olarak 'Babil' dizisinde rol alan Ozan Güven, üç yıl aradan sonra yeniden setlere geri döndüğünü duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:06
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        • 1

          SETLERE GERİ DÖNÜYOR

          Son olarak Babil dizisinde rol alan Ozan Güven 2024 yılı ile setlere geri dönüyor. İddialara göre Güven, MF Yapım imzalı yeni dizi "Taş,Kağıt,Makas"ta yer alabilir.

        • 2

          Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği, Uğraş Güneş'in yazdığı dizi bu hafta sete çıkacak. Kore yapımı "Remember: War Of The Son"dan esinlenilen dizi hipertimestik sendromu (hiçbir şeyi unutmamak) olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrıkulu adlı bir gencin hikayesini anlatıyor.

        • 3

          İddialara göre Ozan Güven dizide "Harun Yakar" karakterini canlandıracak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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