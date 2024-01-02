Oyuncu Ozan Güven üç yıl aradan sonra setlere geri dönüyor
Son olarak 'Babil' dizisinde rol alan Ozan Güven, üç yıl aradan sonra yeniden setlere geri döndüğünü duyurdu
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SETLERE GERİ DÖNÜYOR
Son olarak Babil dizisinde rol alan Ozan Güven 2024 yılı ile setlere geri dönüyor. İddialara göre Güven, MF Yapım imzalı yeni dizi "Taş,Kağıt,Makas"ta yer alabilir.
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Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği, Uğraş Güneş'in yazdığı dizi bu hafta sete çıkacak. Kore yapımı "Remember: War Of The Son"dan esinlenilen dizi hipertimestik sendromu (hiçbir şeyi unutmamak) olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrıkulu adlı bir gencin hikayesini anlatıyor.
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İddialara göre Ozan Güven dizide "Harun Yakar" karakterini canlandıracak.
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