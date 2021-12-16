Oyuncu olacaktı, oyuna geldi

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SHOW Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre; ünlü oyunculardan ders alacağını sanarak 15 bin lira ödeme yapan genç kadın, hem hayallerinden hem de parasından oldu.

Konservatuvar mezunu Melis Kutlu'nun hayali ünlü oyunculardan ders almaktı. Ekim ayında bir tiyatro merkezinden eğitim aldığı sırada, kendini oyuncu koçu olarak tanıtan bir kişi mesaj attı. Mesajda 'Ünlü oyuncular tarafından ders veriliyor' diyen şahıs 12 ila 15 bin lira arasında değişen para talebinde bulundu.

Kutlu 15 bin lira ödeme yaptıktan sonra eğitim gününü beklemeye başladı. "Bu parayı gönderiyorum, sen eğitimine başlıyorsun" vaadinin ardından o eğitim günü bir türlü gelmedi. Arzu ettiği ünlü oyuncudan bir ders bile alamayan Melis Kutlu, başka bir eğitmenden 3 ders aldı, sonrasında eğitimler kesildi ve mağdur oldu. Oyuncu koçu ise iddiaları yalanladı. Melis Kutlu şimdi mağduriyetinin giderilmesini istiyor.