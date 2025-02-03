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        Haberler Gündem Oyuncu Melisa Sözen'in canlandırdığı bir rolden dolayı ifade verdi

        Oyuncu Melisa Sözen'in canlandırdığı bir rolden dolayı ifade verdi

        Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransız yapımı bir dizide oynadığı rol yüzünden ifadeye çağrıldı. Sözen'e gözaltı işlemi uygulanmadığı belirtildi

        Giriş: 03.02.2025 - 23:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:43
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        Oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
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        Oyuncu Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransiz yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPJ üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için ifadeye çağrıldı.

        SÖZEN: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİMGELEDİĞİNİ BİLMİYORDUM

        Melisa Sözen'in ifadesinde "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı, vatanımı milletimi seven birisiyim" diye konuştuğu öğrenildi.

        "GÖZALTI İŞLEMİ SÖZKONUSU DEĞİLDİR"

        Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Melisa Sözen'in Fransa'da oynadığı dizideki rolünde terör örgütü YPG'nin sözde üniforması giydiği için yurt dışı dönüşünde emniyete ifade verildiği belirtildi. Aynı kaynaklar Sözen'e gözaltı işleminin sözkonusu olmadığını kaydetti

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Melisa Sözen
        #haberler
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