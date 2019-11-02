The Girls adlı diziyle adını duyuran oyuncu Lena Dunham, "O paparazzi fotoğrafları yüzünden mahcup olmayı seçebilirdim. Zaten bunları yayınlayarak yapılmak istenen ilk şey de bu ama aslında bunu seçmiyorum. Yalan da söyleyebilirdim. O görüntümün Cadılar Günü ile ilgili olduğunu belirtebilirdim. İnanmaz mıydınız? Ama gerçek şu: Hastalığımla mücadele ettiğimde halatın nasıl olduğunu gösteren bir fotoğraf bu" ifadelerini kullandı.