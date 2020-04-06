Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni dört kez kazanan Terrence McNally de koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Daha önce akciğer kanserini yenen Terrence McNally 81 yaşındaydı. Sanatçının kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de açıklandı.