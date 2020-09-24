Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" davasına devam edildi

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının avukatı da katıldı.
Söz alan Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz, bir önceki celse tanık olarak dinlenmesini talep ettikleri Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, vergi memuru tarafından detaylı ifadesinin alınıp dosyaya girdiğini belirtti.
Ara kararını veren mahkeme, tanık Erdem Tatlıtuğ'un dinlenmesinden vazgeçilmesine ve dosyanın incelenmek üzerine bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın suç tarihi itibarıyla Pendik Vergi Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adlı şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtiliyor.
İddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı görevlileri tarafından Tatlıtuğ'un yetkilisi olduğu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemesinde, yetkilisi olduğu işletme bünyesinde herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığında ticari faaliyette bulunmamasına karşılık ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı anlatılıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına neden olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, bu şekilde vergi usul kanununa muhalefet ettiği aktarılıyor.
İddianamede, bu kapsamda sanık Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan incelemeye konu her takvim yılı için iki kez olmaz üzere toplam 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!