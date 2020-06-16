Çin medyası, Avustralyalı 55 yaşındaki oyuncu Karm Gillespie'nin, 2013'te Guangzhou şehrindeki havalimanında bagajındaki 7 buçuk kilogram metamfetaminle yakalandığını ve geçen hafta idama mahkum edildiğini duyurdu.

Oyunculuğun yanısıra yatırım danışmanlığı yapan Gillespie, HBO kanalında 1997-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'de de çok ilgi gören hapishane dizisi Oz'daki rolüyle tanınıyordu.

Gillespie'nin arkadaşı, Bali merkezli girişimci Roger James Hamilton, Facebook'ta yaptığı açıklamada, Gilespie'nin 7 yıl önce ortadan kaybolduğunu sandıklarını söyledi.

Hamilton "Onu birkaç yıl boyunca aradık çünkü aniden ortadan kaybolmuştu. Ardından yeni bir hayata başlamak istediğini düşünerek arayışlarımızı sonlandırmıştık. Bugün başına gelenleri öğrendim" dedi.

Çinli yetkililer Gillespie'nin hakkındaki idam kararına itiraz etmek için 10 günü olduğunu da açıkladı.