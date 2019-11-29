Belki biraz aklım havada olabilir ama beni bu kadar anlayan ve hatalarımı bana sevdiren, bana sabrı öğreten, her heyecanımı benimle paylaşabilen, tembellik etmenin en keyifli halini bana yaşatan, her anlamda koşmanın bu kadar keyifli olduğu bir insan daha önce karşıma çıkmamıştı.