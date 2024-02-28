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        Haberler Dünyadan Oyuncu Gary Sinise'in evlat acısı - Magazin haberleri

        Gary Sinise'in evlat acısı

        ABD'li ünlü oyuncu Gary Sinise'in bir süredir kanserle mücadele eden 33 yaşındaki oğlu hayata veda etti. Sinise, oğlunun ölümünü kurduğu vakfın internet sitesinden yayımladığı bir anma yazısıyla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:52
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          'Forrest Gump', 'Apollo 13', 'Yeşil Yol' gibi birçok filmde rol alan Emmy ödüllü aktör Gary Sinise'in 33 yaşındaki oğlu McCanna Sinise'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

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          'CSI: NY' isimli ABD yapımı dizinin de yıldızı olan 68 yaşındaki aktör, oğlunun kordoma adı verilen nadir bir kanser türüyle beş buçuk yıl süren savaşının ardından yaşamını yitirdiğini söyledi.

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          Ünlü oyuncu, gaziler yararına çalışmalar yaptığı Gary Sinise Vakfı'nın web sitesinde duygularını dile getirdi.

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          Gary Sinise; "Böyle bir kayıp yaşayan her aile gibi bizim de kalbimiz kırık ve elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte. Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık. Yıllar boyunca şehit düşen kahramanlarımızın pek çocuğunun ailesiyle tanıştım. Bu yürek parçalayıcı ve çok zor" dedi.

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          Gary Sinise, ayrıca; "Ailemizin kanserle mücadelesi 5 buçuk yıl sürdü ve zaman geçtikçe daha da zorlaştı. Onu kaybettiğimiz için kalbimiz acırken, Mac'in artık mücadele etmediğini bilmek bizi teselli ediyor ve bunu nasıl başardığından ilham alıyor ve duygulanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Gary Sinise, ölmeden önce oğluyla birlikte bir müzik albümü yaptığı ve bu albümün de yakında yayınlanacağını duyurdu.

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          Ayrıca eşi eşi Moira Harris'e 2018'de meme kanseri teşhisi konuldu. Harris, kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

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