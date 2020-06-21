Oyuncu F. Murray Abraham, Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye konuk oldu

AA

Abraham, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival onursal başkanı Abraham, konuşmasında Türkiye'nin mülteciler konusunda izlediği politikayı başarılı bulduğunu kaydederek, başta kendi ülkesi ABD olmak üzere bu konuda duyarsız kalan ülkeleri eleştirdi.