Oyuncu Doğacan Taşpınar'a veda
45 yaşında vefat eden tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Taşpınar, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi
10 Ağustos'ta vefat eden Doğacan Taşpınar için Bakırköy Turhan Tuzcu Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
Merhum oyuncunun cenazesi, töreninin ardından öğle namazına müteakip Ataköy Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
Doğacan Taşpınar'ın tabutunu taşıyanlar arasında usta oyuncu Ragıp Savaş da vardı.
Doğacan Taşpınar'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.