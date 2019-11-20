"BİRAZ DEĞİŞİM ŞART"



Baysal, kahkül kestirerek imaj değiştirdi. Oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baysal'ın "Biraz değişim şart" notu ile yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını beğenirken kimisi ise yakışmadığını dile getirdi.