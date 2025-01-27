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        Haberler Dünyadan Oyuncu Colin Egglesfield üçüncü kez kansere yakalandı - Magazin haberleri

        Oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı

        ABD'li oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Egglesfield; "Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:36
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        Üçüncü kez kansere yakalandı
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        ABD yapımı 'All My Children' ve 'Melsore Place' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Colin Egglesfield, daha önce iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başladı.

        51 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez prostat kanseri teşhisi almasının ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğunu açıkladı.

        Colin Egglesfield, şu açıklamayı yaptı: Önemli olan size dağıtılan el değil. Çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat.

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        İyileşme sürecindeyim. Tedavim her geçen gün daha iyi gidiyor. Daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum ve özellikle seksi yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım.

        Ünlü oyuncuya daha önce 2006'da kanser teşhisi konmuştu. İkinci kanser teşhisi, ameliyatla testisinin alınmasından sonra konmuş ancak kanser, daha sonra diğer testisine de yayılmıştı.

        Colin Egglesfield, 2019’da kanserle mücadelesini anlatan 'Agile Artist' kitabını yazmıştı.

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        #Colin Egglesfield

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