03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan son olarak Çocuk dizisinde rol alan genç oyuncu Cansın Çekili, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavisüre yakalandığını duyurdu.
Çekili mesajında "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" ifadelerini kullandı.
Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaç kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum. Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli.
Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım. Sağlıkçılara gelirsek hepsi o kadar özenli ki bu süreçte günde kaç kere arandığımı bilmiyorum hepsi durumumu soruyor ve bilgilendirme yapıyorlar... Lütfen evde kalın.
CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?
1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi’dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.
Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.
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