İlk olarak bir restoranda annesi ile yemek yiyip sohbet eden Berrak Güvem, daha sonra alışveriş merkezinin içine girerek mağazaları gezdi.



Payitaht Abdülhamid dizisinin takipçilerinin de ilgisi ile karşılaşan güzel oyuncu, ekibe dahil olduğu için mutlu olduğunu ve tepkilerin güzel olduğunu söyledi.