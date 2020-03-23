Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu kendi "korona günleri"ni anlattı

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısına ünlü isimler de destek veriyor.
Vaktini Üsküdar'daki evinde geçiren oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da Türk halkını, vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyor.
Türkoğlu, AA muhabirinin sorularını "selfie" yöntemiyle cevaplayarak, zorunlu evde olma sürecinde evinde nasıl zaman geçirdiğini, deneyimlerini ve tavsiyelerini anlattı.
- "Zorlu" günlerde "doğru" alanlar
TRT 1'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncularından Türkoğlu, "Virüs daha fazla yayılmasın diye vatandaşlık sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve evlerimizde oturmaya devam ediyoruz. Biz de sizler gibi evlerimizde oturmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki devletimiz, Sağlık Bakanlığımız 'Tehlike geçti, virüs kontrol altına alındı' derse 'normal' hayatımıza geri döneceğiz. O vakte kadar sorumluluğumu yerine getiriyorum, evimde oturuyorum." dedi.
Türkoğlu, bu zorlu günlerde eşiyle birlikte vaktini "doğru" alanlarda geçirmeye gayret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bunlardan biri kütüphane. Kütüphanede elimizden geldiğince daha fazla vakit geçireceğe benzeriz. Bu ara eşimle beraber, 'Biraz kitap okuyalım, kitap okuma günleri yapalım' diyorduk. Bol bol film izliyoruz. Şimdi hiç izlemediğimiz birkaç filme bakacağız, o arada da gündüz kitap okuyarak vakit geçireceğiz."
Bu arada eski işlerine de vakit ayırdığına işaret eden oyuncu, "Birkaç gündür bilgisayar açık, eski dosyalara bakıyorum. Hem de bir nebze olsun bugünlerin notlarını almaya çalışıyorum. Çünkü bir şekilde bugünleri tarih yazacak, çocuklar, torunlar görecek ve duyacak." diye konuştu.
- Balkonda maydonoz roka, mutfakta yemek
Türkoğlu, kendilerini korumanın dışında bir yandan da haber kanallarını izleyerek virüs ve dünyadaki ilerleyişi hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.
Aynı zamanda müzik çalışmaları yapan Ali Nuri Türkoğlu, uzun süredir ilgilenemediği enstrümanları ve farklı hobilerine zaman ayırdığını söyledi.
Türkoğlu, balkonda çiçeğin yanı sıra maydonoz, roka gibi farklı bitkiler yetiştirdiğini, mutfakta da yemek yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaptığımız her şeyi ne kadar doğru yapıyoruz, aslında temelde nelere ihtiyacımız var? Bunu dinlemek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu 'korona günleri'nin. 'Korona günleri' demek herhalde çok yanlış olmaz, ileride tarih bu günleri 'korona günleri' diye anacaktır. 'Korona günleri'ni en kaliteli şekilde yaşama, en az zararla bu işin içinden çıkma, insanlara bulaştırmadan, evlerimizde kalarak ve hijyen kurallarına riayet ederek böyle bir hayat sürme zorunluluğu var. Biz de elimizden geldiğince bu hayatı tatlı bir şekilde yaşamaya gayret ediyoruz."
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