Oyuncu Ali Nur Türkoğlu'ndan, SMA hastalarına destek çağrısı

Hastaların ilaca ve tedaviye daha kolay ulaşabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla açtığı yayında Türkoğlu, hasta ailelerini konuk etti.
Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SMA hastalığın son dönemde Türkiye'de gündem olduğunu ve bu hastalığın daha çok bebeklerde görüldüğünü belirterek, "Bu konuda biz de farkındalık yapma gayreti içerisindeyiz. Bu hastalığın kamuoyunda daha fazla yer alması ve bir an önce sorunların çözüme kavuşmasını istiyoruz. Yoksa üzücü vefat haberleri alıyoruz." dedi.
Sağlık Bakanlığının da bu konuda çalışmalar yaptığını hatırlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:
"Hastaların ivedilikle ulaşması gereken bir ilaç var ve o ilaca ulaşılması şu anda yasalar gereği pek mümkün görünmüyor. İlaç oldukça çok pahalı ve tedavi için tek ilaç. Hastalığı da sadece bu ilaç durduruyor. Bir an evvel kapsama alınsın diye böyle yayınlarla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hasta aileleri de kampanyalar düzenliyor ve bu kampanyalar da yurt dışı kaynaklı olmak zorunda gibi. Yani mevcut düzenlenmenin bir an önce yapılması gerekiyor ki bu canlar ölmesin. Çünkü bu çocuklar ülkemizin geleceği."
Türkoğlu, birçok sanatçının da aynı konuda yayınlar gerçekleştirdiğini ve kendisinin de yayın açmaya devam edeceğini dile getirerek, "Bu hastalık kamuoyunda ne kadar yer alırsa, sorunlar daha hızlı çözüme kavuşur diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Yayına Instagram hesaplarından katılan aileler arasında "merteumutol", "sma_hamza", "sma_abdulkerime.umut_ol", "aliosman_sma", "sma.kumsala.umutol" ve "aziz_cemalin_mucadelesi" yer aldı.
Toplam 3 saat süren iki farklı yayını, yaklaşık 3 bin kişi izledi.
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