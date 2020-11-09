Oyuncu Ahmet Uz, son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL

AA

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçının cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılındı.Cenaze törenine, sanatçının kızı Ahu ve eşi Rengin Uz başta olmak üzere yakınları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra Ulvi Alacakaptan, Talat Bulut, Aziz Sarvan, Ersin Umulu, Eraslan Sağlam, Hikmet Körmükçü, Selçuk Soğukçay, Feriha Eyüpoğlu ve Arda Aydın gibi pek çok sanatçı katıldı.

Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Uz'un tiyatro için yaşayan biri olduğunu söyledi.Son olarak "Leyla'nın Evi" oyununda beraber çalıştıklarına değinen Saban, "Bizim oyunda oynadığı zaman başka oyunlarda da oynadı. Gerçekten özel tiyatroda da mutlu oldu. Hayatını tiyatroya verdi. Diziler, sinemalar yaptığı halde yüreği tiyatro için çarpıyordu. Çok üzgünüm hiç beklemiyordum." dedi.

Saban, Uz'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yıprandığına dikkati çekerek, "Özel hayatında da muhteşem bir insandı. Hep ağabeydi. Leyla'nın evi oyununda da gerçekten herkese ağabeylik yapardı kuliste. Her konuda bizim akıl gücümüz gibiydi, onu çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

- Ahmet Uz

Tam adı Zekai Ahmet Uz olan ve oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve seslendirme sanatçılığı da yapan sanatçı, 1945'te Ankara'da doğdu.Müzisyen bir aileden gelen sanatçı, 1970'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmasının ardından bazı özel tiyatrolarda görev aldı.Daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosuna başlayan sanatçı, 1977'de İstanbul Şehir Tiyatrosuna geçiş yaptı.

Uz, emekli olana kadar yaklaşık 25 yıl burada sahne aldı ve emekliliğinin ardından özel tiyatrolara döndü."Leyla'nın Evi" oyunuyla 4 sene tiyatroseverlerle buluşan ve son olarak 2018'in ocak ayında sahneye çıkan Uz, kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyununun yanı sıra birçok dizi ile televizyon ve sinema filminde rol aldı.