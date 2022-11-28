Oyuncaklardan uyuşturucu çıktı

Malatya'da, polis ekiplerinin operasyonunda, oyuncakların içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda oyuncak bebeklerin içine gizlenmiş 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 195 gram metamfetamin, 205 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 TL bulundu.

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.