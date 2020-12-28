Konuyla ilgili cinayetten şüphelenen polis, soruşturma başlattı. Şüpheli olarak görülen ve yine aynı şirkette görev alan Xu Yao adlı bir şahıs, soruşturma kapsamında göz altına alındı.
Çin’in önde gelen oyun şirketlerinden biri olan ve son olarak Game of Thrones: Winter is Coming adlı oyunla daha da popülerleşen Yoozoo’nun kurucusu ve CEO’su Lin Qi, 39 yaşında zehirlenerek hayatını kaybetti.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Lin Qi’nin cinayete kurban gittiğinden şüphelenen Şangay polisi, şüpheli olarak görülen bir sanığı gözaltına aldı. Lin Qi’yi zehirleyen kişinin Yoozoo’da çalışan bir kişi olduğu düşünülüyor.
İçmiş olduğu bir içecekten sonra kendisini rahatsız hisseden Lin Qi, hastaneye başvurmasının ardından yoğun bakıma alındı. 2 haftalık sürenin ardından kalbi duran Lin Qi, Noel gecesinde hayatını kaybetti.
Lin Qi’nin kanında zehir tespit edilmesinin ardından, polis cinayetten şüphelendi ve bir soruşturma başlatıldı. Şangay polisi soruşturmayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, yerel medyada katilin Yoozoo’da görev alan Xu Yoo adında bir çalışan olduğuna dair iddialar dolaşmaya başladı.
Yoozoo, Çin’in en başarılı oyun şirketlerinden birisi olarak görülüyor. Şirketin kurucusu olan Lin Qi’nin ise yaklaşık olarak 960 milyon euro serveti bulunuyordu. Şirket son olarak HBO’da yayınlanan GoT dizisini konu alan Game of Thrones: Winter is Coming adlı oyunuyla, bütün dünyada ses getirmeyi başarmıştı.
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