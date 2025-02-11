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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oyun parkındaki kaydırağı yaktılar | Son dakika haberleri

        Oyun parkındaki kaydırak yakıldı: 3 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki çocuk oyun parkındaki kaydırakta yangın çıktı. Alevleri fark eden devriye polislerinin ihbarıyla gelen itfaiye yangını söndürdü. Olay yerinden kaçtığı iddia edilen kimliği belirsiz 3 kişi yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:36
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        Oyun parkındaki kaydırağı yaktılar
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, çocuk oyun parkında kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildiği iddia edilen plastik kaydırak yandı.

        Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz 3 kişi bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı'na gelerek sohbet etmeye başladı.

        Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı.

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        O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

        Yangında parkta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra şüphelileri gözaltına aldı. Efeler Belediyesi de şüpheliler hakkında şikâyette bulundu.

        Öte yandan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkta meydana gelen hasarın giderilmesi için mesainin ilk saatlerinde vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Zarar gören tüm oyun grupları ve zemin döşemeleri yenilenen park tekrar halkın kullanımına sunuldu.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Efeler ilçesi
        #çocuk oyun parkı
        #Son dakika haberler
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