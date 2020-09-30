Oyun parkında oynarken 5 metreden düştü!

DHA

Bahçeşehir´deki Bahçeşehir Göleti´nde yer alan oyun parkındaki çocuklar oynarken, bir çocuk dengesini yitirdi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayda, çocuğun bir yere bakarken boşluğa düştüğü görüldü.

DHA'nın haberine göre, kol ve bacağında kırıklar olduğu belirlenen çocuk kısa sürede hastaneye kaldırıldı.