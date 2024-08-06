Oyun parkında iki aile birbirine girdi
Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler sıra yüzünden birbirine girdi. İki ailenin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 06.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:44
Bursa'daki bir alışveriş merkezinin oyun alanı bölümüne çocuklarını getiren iki aile, sıranın kendilerinde olduğunu iddia edip, tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafları güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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