22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyumu Nerede Kullanacağım sorusu 23 Haziran İstanbul seçimin arefesinde sıkla sorulmaya başladı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar yarın oy sandıklarına gitmeden önce oy kullanacakları okul adresini ve sandık numaralarını öğrenmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, seçmen listelerini internet sayfasında seçmen sorgulama ekranı olarak vatamdaşların erişimine açtı. İşte adım adım nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı...
OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?
YSK Nerede Oy Kullanacağım ekranını erişime aldı. Aşağıda bulunan linki tıklayarak önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarını doldurarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.
OY KULLANMA SAATLERİ KAÇA KADAR?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek.
Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
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