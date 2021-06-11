Fenerbahçe'de 2014 yılından beri forma giyen kaleci Oytun Özdoğan, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oytun Özdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşçakalın."

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