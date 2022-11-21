Oynarken kaynar su dolu tencereye düştü

Bursa'da, evde oynarken kaynar su dolu tencereye düşen A.G. (4), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. A.G. adlı kız çocuğu, evde oynarken dengesini kaybedip, mutfakta yerdeki su dolu tencerenin içine düştü.

Vücudunda yanıklar oluşan A.G., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G. buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.