Acı olay! Oynarken kalbi durdu

AA

Bursa'da rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan kız çocuğu kurtarılamadı.

Annesi ve babasıyla, dedesinin Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden Hafza Yılmaz (4), kuzenleriyle oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Baba Emrah ve anne Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ailesi ve yakınları acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Minik Hafza'nın cenazesinin ikindi vakti ilçede toprağa verileceği öğrenildi.