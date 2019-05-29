29 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu, "Kırık minare hangi ilimizdeydi?" şeklinde yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam 19.00'da yayınlanacak. İşte Oyna Kazan editör kıyağı ve kopyası

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

29 Mayıs Oyna Kazan ipucu cevabı: Afyonkarahisar

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

Bolvadin, Selçuklular yıkıldıktan sonra Eşrefoğulları, Sahipataoğulları ve Karamanlılar'ın eline geçmiştir. Bu devirde Eşrefoğlu Külliyesi ve Erkmenhisarı Camii yapıldı. Bu eserlerden günümüze Eşrefoğlu Camisi'nin kitabesi ve Erkmenhisarı Camisi'nin minaresi olan Kırık Minare gelebilmiştir.