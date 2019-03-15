Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam futbol tarihine damga vuran Cevad Prekazi'den geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. Oyna Kazan 21.30 yarışması için "Editör Kıyağı" adı altında bir kopya daha verildi. 15 Mart saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 15 MART

Günün kopyası efsane futbolcu Prekazi’den! Cevad Prekazi 15 Mart 1989 yılında Şampiyonlar Ligi Kupası’nda hangi Avrupa takımına gol atmıştı?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: MONACO

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

21.30 Editör kıyağı: Google logosunda yeşil olan harf hangisidir?

L harfi yeşil renklidir.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi 18 Ağustos 1957'de Mitroviça'da doğdu. Arnavut asıllı Kosovalı futbolcudur. Hem Sırp ve Türk vatandaşlığına sahiptir. Prekazi Mitroviça'da doğdu ve 6 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Sırbistan'da Dzevad Prekazi olarak adlandırılır. Ağabeyi Luan Prekazi'de Partizan'da oynadı.

Cevat Prekazi, Kosovska Mitrovica "Remont" futbol kulübünde oynamaya başladı. 1976 yılında, Partizan takımındaki kariyerine başlamadan önce Trepča'nın genç takımında kısa bir zaman geçirdi ve büyük potansiyeli olan bir oyuncu olarak görüldü. Bu dönemde, 1977-1978 ve 1982-1983 yılında iki Yugoslav Şampiyonasını kazandı. Partizan ile Mitropa kupasını (1978) kazandı. Prekazi, Partizan takımında neredeyse on yıl geçirdi ve takımın yönetimi ile bir anlaşmazlık sonrasında Hajduk Split'e transfer oldu. Prekazi, UEFA Kupası'nda Tottenham Hotspur karşısında yarı finalinde oynayan Hajduk ekibinin bir parçası oldu.

Split'te bir yıl geçirdikten sonra, Prekazi ABD'ye taşındı. Baltimore Blast takımı ile Jeff Prekazi ismi altında altı ay boyunca Halı saha futbolu oynadı. Böylece, Srboljub Stamenković ve Reşad Kunovac gibi diğer Sırp oyuncularla birlikte oynadı. O yıllarda, Amerika'da halı saha futbol (kapalı futbol) normal futboldan daha popülerdi.

Türkiye

Zoran Simoviç'in davetlisi olarak Amerika'dan döndükten sonra, 1985-1986 sezonundan itibaren Galatasaray'da forma giymeye başladı. Özellikle, serbest vuruşlardaki ustalığı, asistleri ve sol ayağıyla vurduğu sert şutlarıyla tanınmıştır.

1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar çıkan Galatasaray'ın en önemli oyuncularındandı.

15 Mart 1989 tarihinde Köln'deki Monaco - Galatasaray maçının 61. dakikasında 37 metre mesafeden attığı inanılmaz serbest vuruş golü ile Galatasaray taraftarlarının hafızasına kazınmıştır. Tanju Çolak ve Mirsad Kovaceviç ikilisine yaptığı asistlerle sayısız golü hazırladı. 1987 ve 1988 yıllarında Galatasaray'da lig şampiyonlukları yaşadı. Galatasaray'da 174 lig maçında 40 gol attı.

Cevad Prekazi, 1991 yılında Galatasaray'a veda etti. Kısa bir süre Altay'a transfer oldu. Galatasaray ile Altay arasındaki maç sırasında, Galatasaray taraftarları "Seni unutamam" isimli şarkı söyleyerek ona olan sevgi ve bağlılığını gösterdi. Bu olaydan sonra Prekazi gözyaşlarını gizleyemedi ve ağlayarak sahayı terk etti. Bakırköyspor'da futbol oynadıktan sonra ülkesine geri döndü.

1993 Yaz'ında Prekazi Yugoslavya'ya döndü ve 1993-1994 sezonunda FK Trudbenik Belgrad ile oynadı.