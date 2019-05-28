30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
28 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan takipçilerine, "Schonbrunn sarayı ne zaman yapılmıştı?" şeklinde sordu. Oyna Kazan bu akşam 19:00'da yarışması olacak. İşte 28 Mayıs Oyna Kazan editör kıyağı ve kopyası
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU
Schönbrunn Sarayı (Almanca: Das Schloss Schönbrunn),Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Habsburg Hanedanı'nın yazlık sarayıdır. Ülkede en önemli kültürel anıtların bulunduğu saray 1960 lar'dan beri Viyana'ya gelen turist cazibelerininden biridir. Schonbrunn Sarayı'nın ve bahçesinin yapımı ancak 1744-1749 yılları arasında imparatoriçe Maria Theresia tarafından tamamlatılmıştır. 1683'deki II. Viyana Kuşatması'nda, çevredeki binalar yok edildi
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI
28 Mayıs Oyna Kazan ipucu cevabı: 14. Yüzyıl / 1569
OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI
28 Mayıs 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı: 21.30: "Anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimindeki Marko Paşa'nın mesleği nedir?
CEVAP: Marko Paşa çok sabırlı bir hekimdi. Hastalarını uzun uzun sabırla dinler, dertlerine tıbbi yönden yardımcı olmakla birlikte, onlara manevi huzur ve rahatlık vermeye de özen gösterirdi.
Marko Paşa’nın bu ünü halk arasında iyice yayıldı ve zamanla, yakınmayı dinleyecek kimsenin olmadığını vurgulamak için söylenen “anlat derdini Marko Paşa’ya” deyimi ortaya çıktı. Ancak halkın şikayetlerinin çoğunun ağır ve hantal bürokrasi yüzünden sonuçsuz kalması, Marko Paşa’nın imajını da “dert dinler, ama derde deva olmaz” şekline büründürmüştür. Marko Paşa ayrıca dert dinlerken, konuları kaydırması, lafı yuvarlayıp başka yönlere çevirmesi ile de ünlüydü. Ayan Meclisi’nde görevli iken halkın şikayetlerini o dinlerdi. Bu kimliği ona “derdini Marko Paşa’ya anlat” deyiminin yerleşmesine yol açacak denli yaygın bir ün kazandırmıştır. Kendisine iş için başvuran öğrencilerinin ve hekimlerin dertlerini sabırla dinler veya dinler görünür, bir sonuca bağlamaksızın lafı değiştirirdi.
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