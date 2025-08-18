Oymaağaç Höyüğü kazılarında 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya; Samsun Vali Yardımcısı Hançer Baştürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz katıldı.

Kazılarda çıkan verilere dayanarak Hititlerin kutsal kentinin Nerik olduğunu kesinleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Rainer Czichon, "Çünkü burada şimdiye kadar 26 çivi yazısı tablet parçaları bulduk. Onun bir kısmı sergi salona sergileniyor. Tabletlerde, Nerik'in hava tanrısından bahsettiğinden dolayı Nerik olduğunu kesinleştirdik. Nerik'te bir kutsal pınar var. Onu da çivi yazısından tanıyoruz. Bu pınarın yerini Oymaağaç Höyüğü'nde bulduk ve 9 yıl boyunca onu kazdık. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Çünkü yer altına giden bir tünel.

Bu kutsal havuzun içinde hiç beklemediğimiz bir botanik hazinesi diyorum, hazine duyunca insanlar genellikle altın, gümüş bekliyorlar. Ama bizim hazinemiz işte bu botanik malzemeler, ahşap malzemeler. Tarımdan kalan bir çapa mesela, dünyada belki üç tane var, ikisi Mısır'da, birisi bizde. İşte tezgah, dokuma tezgah malzemeleri var. Bir boyunduruk parçası var. Bir sapan ucu var. Hepsi ahşaptan. Çok nadir buluntuları olduğunu diyebiliriz. Ve bunlar bu havuz içinden çıkmış. Onlar Hitit Dönemi'ne ait değil, Demir Çağı olarak tarihleniyor. Çünkü Demir Çağı'da bu pınarı kullanmışlar ve sonra depo olarak kullanmışlar" diye konuştu.

"BELKİ DE EN ESKİ FINDIK"

Nerik kazıları sırasında 3 bin yıllık fındık kabuğu bulduklarını da söyleyen Prof. Dr. Czichon, "Havuzun içinde fındık da bulundu ve Hitit olarak tarihleniyor. Çünkü biz radyokarbon tarihlemesi yaptırdık, bize Hitit Dönemi'ni, 15'inci yüzyıl tarihi verdi. Karadeniz'in bilmiyorum ama belki de en eski fındık, Oymaağaç Höyüğü'nde diyebiliriz" dedi.

Çalıştayın ilk oturumunda, 'Geç Tunç Çağı Çanak Çömleği Işığında Hitit ve Kaşka', 'Oymaağaç Höyük Öncesinde Nerik ve Kaşkalar: Htitit Belgelierinde Bir Kült Kenti ve Gizemli Halkın İzleri' ve 'Oymaağaç Höyük (Kuzeybatı) Son Dönem Kazı Çalışmaları' konulu sunumlar gerçekleşti.