Öyle bir geçti ki 'savaş' alanına çevirdi!

SON DAKİKA: Öyle bir geçti ki 'savaş' alanına çevirdi - Haberler

İHA

Boğaz'dan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonucu oluşan sert dalgalar sonrası Üsküdar'da bulunan bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı. O anlar kafedeki müşterilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yabancı ülke savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu.

Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'BU ZAMANA KADAR BAŞIMIZA GELMEYEN BİR OLAY'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, "Geçen günlerde yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Norma hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı" dedi.