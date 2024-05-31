Oyların yanlışlıkla çöpe atıldığı mahalle 2 Haziran'da sandığa gidecek

Muhtarlık seçimi sonuçlanana kadar görevini sürdürdüğünü ifade eden Özgünden, 2 Haziran Pazar günü seçmen hüviyetindeki mahalle sakinlerinin yeniden sandığa gideceğini belirtti.

Aday olarak çalışmalarını yaptığını dile getiren Özgünden, "Seçmen kağıtları geldi, onları dağıttım. En önemlisi katılımın sağlanması. Ev ev dolaşıp durumu anlatıp seçmen kağıtlarını veriyoruz. Kimileri 'geleceğiz', kimileri 'bakarız' diyor. Geçen seçimde yaklaşık 450 kişi gelmemişti. Bu seçimde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz."