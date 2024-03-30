Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Türkiye, 31 Mayıs'ta yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel yönetimlerdeki temsilcilerin belirleneceği bu seçim, ülkenin dört bir yanında önemli bir demokratik süreci işaret ediyor. Genel olarak bir oy pusulasının geçerli kabul edilmesi için belirli kriterlere uygun olması gerekir. Bu kapsamda, oyların hangi durumda geçersiz sayılacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
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Türkiye'deki yerel seçimlerde oyların geçerli veya geçersiz sayılması belirli kurallara bağlıdır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, oyların geçerli sayılması için bazı temel kurallar bulunuyor. Oy pusulaları üzerindeki işaretlemelerin belirli kurallara uygun olması gerekiyor. Aksi bir durumda oylar geçersiz sayılabiliyor. Peki, oylar hangi hallerde geçersiz sayılır? İşte merak edilen bilgiler...
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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILIR?
Genel olarak, aşağıdaki durumlarda oylar geçersiz kabul edilebilir:
Mühür basılmamış olması: Hiçbir mühür basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılır.
Yanlış mühür basılması: Yanlış seçim türüne (örneğin, "Tercih" yerine "Evet") veya yanlış sandık mühürünün basılması oyu geçersiz kılar.
Birden fazla mühür basılması: Aynı seçim türünde birden fazla adaya veya partiye mühür basılması da oyu geçersiz sayılmasına neden olur.
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Mühürün tam olarak basılmamış olması: Mühürün pusulada net bir şekilde görünmemesi veya tam olarak basılmamış olması da geçersizliğe yol açabilir.
Yırtık veya kopuk olması: Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması oyu geçersiz kılar.
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Yazı veya işaret olması: Oy pusulasının üzerine mühür dışında herhangi bir yazı, çizgi, işaret veya imza atılması oyu geçersiz sayılmasına neden olur.
Pusulada yabancı madde olması: Oy pusulasının içine para, kâğıt parçası gibi yabancı maddeler konulması da oyu geçersiz kılar.
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Birden fazla oy pusulası olması: Zarfın içinde birden fazla oy pusulası olması tüm oyların geçersiz sayılmasına neden olur.
Zarfın yırtık veya açık olması: Zarfın yırtık veya açık olması da oyların geçersiz sayılmasına yol açabilir.
Zarfın üzerinde yazı veya işaret olması: Zarfın üzerinde mühür dışında herhangi bir yazı, çizgi, işaret veya imza atılması da oyların geçersiz sayılmasına neden olur. İşte YSK kurallarına göre geçerli ve geçersiz oy pusulası örnekleri:
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"Oy Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler"
Kaynak: YSK
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