Gürman’ın, "Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte. Sevdim ben bu fotoğrafı, konser öncesi hazırlık, bir 'an' ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı" notunu yazdığı bornozlu paylaşımı binlerce beğeni aldı.