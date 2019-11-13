Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, Kadıköy’de 'Don Kişot'um Ben' oyunundan çıkarken görüntülendi. Harika bir oyun izlediğini söyleyen oyuncu, rol aldığı diziyle ilgili konuştu.

"Yarın setin son günü. Biz de son bölümü yayınlayacağız, yoğun şekilde çalıştık" diyen Gürman, iyi bir proje gelirse hemen değerlendireceğini ve bu arada albüm hazırlıklarının da son aşamada olduğunu dile getirdi.

Oyuncu, "Ben oynadığım karakterden çok zevk aldım. İlerde nasıl rol alacağım, merak ediyorum. Şive yapmak çok hoş, şiveli bir şeylere daha yakınım ama projeye bağlı kesinlikle" açıklamasını yaptı.